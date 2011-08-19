Команді Януковича нагадали про долю ГКЧП

Народний депутат України (фракція «БЮТ-БАТЬКІВЩИНА»), голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА нагадує владі про долю серпневого путчу 1991 року і радить брати уроки з історії.

Про це йдеться в коментарі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, переданому УНІАН.

«Рівно 20 років тому в Москві відбувся серпневий путч, коли представники вищого керівництва СРСР спробували повернути країну в минуле. Результатом стали масові акції протесту, зіткнення, людські жертви. Члени ГКЧП навіть танками не змогли повернути колесо історії. Це важливий урок для всіх політиків», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Нині, за словами депутата, ми стали свідками спроби повернутися в минуле – до часів політичних репресій, використання суду як карального органу, а не основи правосуддя. Обмежуються й інші свободи – зборів, мітингів.

«Ми бачимо, як по всій країні місцева влада намагається перешкодити людям виходити на вулиці і виражати свою позицію, як у зв'язку з арештом Юлії ТИМОШЕНКО, так і напередодні Дня Незалежності. Це неприпустимо», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Депутат вважає, що необхідно законодавчо обмежити для судів підстави, на яких вони забороняють проводити мітинги і демонстрації.

Н.КОРОЛЕВСЬКА переконана, що «влада, яка не чує свій народ, приречена на поразку».