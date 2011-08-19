Психологи назвали найстресовіші події за роки незалежності

За роки незалежності найбільш стресовими подіями, які вплинули на зміну психології українців, стали зміна геральдики, вбивство журналіста Георгія Гонгадзе та Майдан 2004 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив психолог Олег ПОКАЛЬЧУК.

Він зазначив, що саме ці події на загальному рівні задавали українцям нові орієнтири. Водночас, на думку психолога, фінансова криза для українців стресом не була. “Ми достатньо злиденні, в принципі, і звикли жити в бідноті”, - пояснив він.

О.ПОКАЛЬЧУК зазначив, що в українців психологія вільновідпущених. “Вона полягає в тому, що людина, будучи звільненою своїм господарем, продовжує жити і працювати з ним, бо це економічно вигідно і доцільно”, – пояснив психолог.

Він стверджує, що етнічною особливістю українців є готовність до переживання драматизму. Якщо його немає, то вони самі для себе його створять. О.ПОКАЛЬЧУК називає це мазохістською тенденцією.

“Суспільна психологія українців є інтегральною частиною східноєвропейського організму. Цей орган трохи хворий”, – зазначив О.ПОКАЛЬЧУК, додавши, що для українців зараз характерна завищена самооцінка та завищені соціальні очікування.

Психолог підкреслив, що через 15-20 років в Україні домінуватиме ментальність старих людей. “Вона й зараз домінує, але, скажімо, у 2050 році у Європі буде понад 20% людей, яким за 60 років”, – додав експерт.

У свою чергу психолог Олексій ШНЕЄР зазначив, що за стилем мислення та складом характеру громадян розділяє Україну на 3 частини: Правобережну, Лівобережну та Південну. “На мою думку, біда у тому, що за час незалежності цієї території ми не намагалися говорити про те, що ця різноманітність має працювати на користь держави”, – додав він.

О.ШНЕЄР зазначає, що за роки незалежності громадяни України стали більш розкутими, хоча вони й переживають більше депресивних та тривожних станів. Також психолог зазначив, що значно зросла кількість цивільних шлюбів.