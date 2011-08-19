На скандальному будівництві в Києві швидко зводять укріплення

У Київській міській організації «Фронту Змін» заявляють, що роботи на скандальному будівництві на Троєщині, яке голова КМДА Олександр ПОПОВ пообіцяв зупинити до встановлення законності підстав для його ведення, «киплять із новою силою».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міськорганізації «Фронту Змін».

«Події 19 серпня, що відбуваються на проспекті Маяковського, 40-52 говорять проте, що словам столичної влади довіряти не можна. Нагадаємо, заступник голови КМДА Михайло КУЧУК ще вранці пообіцяв людям припинити забудовницькі дії на два тижні, доки «Київміськбудом» не буде підготовлений новий проект будівництва, узгоджений з громадою, місцевою райдержадміністрацією і підписаний керівництвом Києва. Щоправда, роботи були припинені… хвилин на 10. Однак після від’їзду поважних чиновників будівництво закипіло з новою силою», – йдеться у повідомленні.

У «Фронті Змін» також зазначають, що до забудови знов швидко підвозять землю для укріплення паркану. «О 20.00 рейдери робили укріплення – підпирали огорожу купами землі, по периметру виставлені вогнегасники, а зверху протягнуто рогозу», – заявляють активісти.

За їхніми словами, Київська міська організація «Фронту Змін» передала заяву представників ініціативної групи мешканців будинків 40-52, що на проспекті Маяковського, лідеру партії Арсенію ЯЦЕНЮКУ. «У документі люди просять захистити їх від свавілля рейдерських забудовників. Крім того, вони просять подати депутатське звернення до Генпрокуратури України та голови КМДА, щоб ті вжили заходів і знайшли винних у побитті людей (ввечері 18 серпня – УНІАН), притягнули їх до відповідальності за скоєний злочин», – наголошують активісти.

На даний момент «Фронтом Змін» зібрано близько двох тисяч підписів жителів навколишніх будинків. Передано запити до місцевої прокуратури та міліції, а до КМДА – заяву міської організації «Фронту Змін». «Готуються документи до інших владних структур. Активісти Деснянської районної у м. Києві організації «Фронту Змін» продовжують збір підписів та нічне чергування у двох наметах», – повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня на Троєщині було жорстоко побито людей, які захищають зелену територію біля своїх будинків на вулиці Маяковського. Ввечері близько тисячі мешканців мікрорайону зібралися біля будмайданчику і намагалися не пропустити на нього будівельну техніку. Проти людей було застосовано сльозогінний газ, декілька осіб отримали травми важкими предметами.

Сьогодні столична міліція повідомила, що почала перевірку за фактом інциденту, що виник учора увечері між будівельниками і мешканцями прилеглих до будмайданчика будинків на проспекті Маяковського у Києві.

Також сьогодні голова Київської міської державної адміністрації О.ПОПОВ запевнив, що столична влада не дозволить продовжувати скандальне будівництво на Троєщині, доки не переконається у законності підстав для його ведення.