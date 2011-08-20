В Одеській прокуратурі заперечують політичні мотиви арештів

В Одеській облпрокуратурі заперечують політичні мотиви у кримінальних справах стосовно колишніх чиновників мерії

Керівництво прокуратури Одеської області заперечує політичне підгрунтя переслідування і арештів деяких чиновників із команди екс-мера Одеси Едуарда ГУРВІЦА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві, оприлюдненій 19 серпня прес-службою прокуратури Одеської області «у зв`язку з появою в деяких ЗМІ коментарів з питань розслідування резонансних кримінальних справ, які нібито мають політичне забарвлення і порушуються в чиїхось інтересах».

Як випливає з контексту заяви, таким чином облпрокуратура із запізненням повідомила про затримання 17 серпня екс-заступника директора юридичного департаменту Одеської міськради Максима БОЛДІНА.

Взяття його під варту мотивується розслідуванням «кримінальної справи за фактом заволодіння комунальним майном колишніми посадовцями Одеської міської ради, згідно з ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах)».

Зокрема, слідчі підозрюють М.БОЛДІНА «у співучасті в незаконному заволодінні 23 об`єктами комунальної власності, розташованими в історичному центрі Одеси, чим завдано матеріальної шкоди територіальній громаді на суму понад 37 млн. грн.», - пояснюють в прокуратурі.

Відомство запевняє, що «розслідування кримінальної справи продовжується з повним дотриманням вимог відповідного законодавства України».

Згідно із джерелами УНІАН, зараз М.БОЛДІН, який раніше фігурував свідком у кримінальній справі стосовно екс-начальника Представництва з управління комунальною власністю Одеської міськради Едуарда СМОЛЯРА, перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Одеського облУВС.

Найближчими днями Приморський райсуд Одеси обере запобіжний захід М.БОЛДІНУ.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня екс-начальника Представництва з управління комунальною власністю Одеської міськради Е.СМОЛЯРА запросили до облпрокуратури як свідка в одній із справ, що розслідуються, де його було затримано як підозрюваного у справі, порушеній згідно з ознаками ч.5. ст.191 КК України.

Представники команди екс-мера Одеси Е.ГУРВІЦА розцінюють те, що відбувається, як черговий акт зведення рахунків представників партії влади з політичними опонентами. Зокрема, колишній віце-мер Микола СЕРДЮК, який обіймав свого часу також посаду голови Одеської облдержадміністрації, вважає Е.СМОЛЯРА «одним із найдосвідченіших чиновників-професіоналів, який багато зробив для міста», а взяття його під варту – не що інше, як помста нинішньої міської влади».

Е.СМОЛЯР балотувався кандидатом у депутати Одеської міськради на місцевих виборах-2010 від партії «УДАР», очолюваної Віталієм КЛИЧКОМ.