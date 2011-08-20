Турчинов: Тимошенко не хотіла розголосу, але суд змусив

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ наголошує, що екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО ніколи не пов’язуватиме стан свого здоров’я з питанням зміни запобіжного заходу.

Про це він сказав в ефірі радіо «Свобода».

«Щоб не було ніяких спекуляцій, Юлія Володимирівна сказала і своїй захисникам, і сказала під час судового процесу, і зараз повторює цю позицію, що вона ніколи не буде пов’язувати стан свого здоров’я з питанням зміни запобіжного заходу», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він нагадав: «17-го серпня, у четвер, Ю.ТИМОШЕНКО почала погано себе почувати, навіть не змогла піти на прогулянку по в’язничному дворі і на всьому тілі з’явилися синці, тобто лопаються судини. У неї ніколи таких речей не було. Тобто це було незрозуміло. Вона не хотіла до цього привертати увагу. І попросила адвокатів звернутися до суду з закритою заявою, тобто не під час публічного процесу, щоб дали можливість її лікарю, який вже 10 років її лікує, її обстежити і взяти аналіз крові як мінімум. 17-го КІРЄЄВ відмовив у цьому питанні. Це зробили знову 18-го зранку. Знову відмова».

Тоді, за словами О.ТУРЧИНОВА, «ми вже змушені були це робити в публічному процесі, і я зробив відповідну заяву перед ЗМІ. Ніякої реакції. Знову лікаря не допустили, і аналізи не були взяті. Замість цього вони доручили чиновникам МОЗ перевірити або обстежити, як вони сказали, Юлію ТИМОШЕНКО. І делегація на чолі з чиновником вищого рангу, тобто заступником міністра охорони здоров’я, прибула виконувати доручення тих, хто кинув її за грати».

О.ТУРЧИНОВ зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО «як будь-який громадянин має право звернутися до лікаря». «Ю.ТИМОШЕНКО навіть цим судом ще не засуджена», - зауважив О.ТУРЧИНОВ і додав: «І ми не можемо зрозуміти, чому лікаря не допускають до неї? Чому не можуть взяти, щоб люди, яким ми довіряємо, яким вона довіряє, у неї кров, щоб під час цього обстеження їй ще не стало гірше? Пояснень ніяких немає».

За словами О.ТУРЧИНОВА, «запобіжний захід у вигляді тримання під вартою вибраний незаконно, і його негайне скасування не може бути пов’язане з ніякими додатковими причинами, у тому числі зі станом здоров’я. тому вона ніколи не буде вимагати звільнити її з ув’язнення із-за стану здоров’я, тому що взагалі вона там незаконно знаходиться».