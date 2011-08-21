Литвин не поспішає зливатися з Партією регіонів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не виключає можливості об’єднання Народної партії з Партією регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у селищі Червоноармійськ Житомирської області, коментуючи на прохання журналістів заяву лідера партії «Сильної України», віце-прем’єра Сергія ТІГІПКА і голови Партії регіонів, прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА про намір об`єднати свої політичні сили.

"Я не відкрию великої таємниці, якщо скажу вам, що діалог у нас з Партією регіонів про співпрацю ведеться з 2007 року і ми перебуваємо у цьому діалозі", - сказав В.ЛИТВИН. "Ми - у процесі діалогу, у процесі спільної роботи", - додав він.

За словами В.ЛИТВИНА, фракція Народної партії у парламенті та партійні фракції у місцевих радах активно працюють, однак не вважають себе опозицією до влади.

"Яке буде остаточне рішення з цього питання - покаже час. Я не знаю, що таке опозиція, бо в українському вимірі опозиція - це боротьба переважно за владу. Коли є в тебе інше бачення, про нього потрібно казати. Коли у нас були інші бачення та інші підходи, ми про них говорили - незалежно від того, хто був на чолі держави", - зазначив він.

На переконання В.ЛИТВИНА, в Україні потрібно консолідувати політичні сили.