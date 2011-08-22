Луценко назвав прокурорів «моральними виродками»

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення вивести із залу засідань усіх присутніх, окрім учасників процесу у справі екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення було ухвалене після того, як присутні в залі зі сміхом зустріли словесну перепалку між Ю.ЛУЦЕНКОМ і прокурорами.

Екс-міністр бурхливо відреагував на позицію держобвинувачів щодо заявленого клопотання захисту із зачитування у суді показань двох потерпілих, які тяжко хворі, і їм фізично важко прийти до суду і дати показання.

Ю.ЛУЦЕНКО обізвав держобвинувачів "моральними виродками" після того, як вони звернули увагу на відмінності у позиціях екс-міністра і його захисника Олексія БАГАНЦЯ, який висловився за виклик даних потерпілих до суду. Потім один з прокурорів порекомендував усунути А.БАГАНЦЯ від справи.

Після оголошеної перерви всі присутні залишили зал засідання.

Зараз журналісти не знають, на який термін їх видалили, і коли вони зможуть увійти до зали засідань.