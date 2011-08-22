Кірєєва знову просять відпустити Тимошенко

18:14, 22 серпня 2011
Політика
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Арешт становить загрозу для життя?

У засіданні Печерського районного суду Києва у справі екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО оголошено перерву до 18.35.

Як передає кореспондент УНІАН, перед оголошенням перерви захист Ю.ТИМОШЕНКО заявив клопотання про зміну запобіжного заходу щодо екс-прем’єра.

Зокрема, адвокат Олександр ПЛАХОТНЮК наголосив, що Ю.ТИМОШЕНКО до взяття її під варту з’являлася на кожне засідання суду. Крім того, додав він, екс-прем’єр-міністр не перешкоджає встановленню істини у справі.

«Ми просимо змінити запобіжний захід для Ю.ТИМОШЕНКО, який не пов’язаний з триманням під вартою», - сказав О.ПЛАХОТНЮК.

Крім того, він передав судді список осіб, які звернулися до суду з готовністю взяти Ю.ТИМОШЕНКО на поруки.

Інший адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Микола СІРИЙ додав, що подальше перебування екс-прем’єра під вартою ставить під загрозу її життя та здоров’я.

У свою чергу, представники державного обвинувачення зауважили, що підстав для скасування запобіжного заходу до підсудної у вигляді тримання під вартою немає.

Після цього суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ оголосив перерву для ухвалення рішення за даним клопотанням адвокатів.

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