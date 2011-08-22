Кірєєв удев'яте не звільнив Тимошенко: погано поводиться

19:04, 22 серпня 2011
Політика
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Засідання продовжать завтра 

Печерський районний суд Києва вчергове відмовився змінити міру запобіжного заходу для екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та звільнити її з-під варти.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суду зачитав суддя Печерського райсуду Києва, головуючий у справі Ю.ТИМОШЕНКО Родіон КІРЄЄВ.

Він зауважив, що в своєму клопотанні захист Ю.ТИМОШЕНКО не навів обставин, які б дозволяли змінити міру запобіжного заходу.

Крім того, в своєму рішенні суддя вказав, що підсудна не реагує на зауваження, які їй висловлюються під час судового засідання, та продовжує зневажливо ставитися до суду.

Після цього Р.КІРЄЄВ оголосив перерву в засіданні суду до 23 серпня 14.00.

Суд пояснив це тим, що цей час надається Ю.ТИМОШЕНКО для того, аби вона мала змогу підготуватися до засідання.

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