Янукович за півгодини встигне до трьох пам'ятників

19:20, 22 серпня 2011
Політика
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(програма на 24 серпня)

У середу, 24 серпня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь у заходах з нагоди 20-ї річниці Незалежності України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, о 10.00 В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у церемонії покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському.

О 10.30 планується участь Президента України в урочистому зібранні біля пам’ятника Святому Володимиру «Благословенна і єдина Україна».

 

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