Український хакер у США протестує проти утримання у в'язниці

Громадянин України Вадим ВАСИЛЕНКО, який більше п'яти років перебуває в американській в'язниці за обвинуваченням у зломі 95 000 кредитних карт, організував акцію протесту з використанням 30-метрового банера, який був прикріплений до хвоста літака.

Про це В.ВАСИЛЕНКО написав у своєму блозі на LiveJournal. Там же викладено відеозапис акції.

Літак Cessna 172 Skyhawk з прикріпленим до нього банером "В.Василенко - у в'язниці більше п'яти років - без суду - хіба це законно?" ("V Vassilenko - Jailed 5+ years - no trial - is this legal?") Пролетів над нижнім Манхеттеном, Брукліном і Брайтон-Біч. Акція обійшлася в’язню в 1250 доларів.

В.ВАСИЛЕНКО був заарештований за звинуваченням в здійсненні нелегальних банківських операцій в лютому 2006 року, передає Лента.ру. У жовтні 2007 року його звільнили достроково і передали імміграційній службі для депортації. Проте практично відразу В.ВАСИЛЕНКУ було пред'явлене нове звинувачення - у зломі кредитних карт, після чого його повернули до в'язниці. Спочатку українець відмовився визнати себе винним, а пізніше погодився на це, але тільки в обмін на негайну депортацію. У свою чергу обвинувачення і суддя відмовилися піти йому назустріч.

За час арешту В.ВАСИЛЕНКО чотири рази міняв адвокатів і поставав перед судом більше 40 разів. Тим не менше, рішення у його справі досі не винесене. На даний момент українець перебуває в манхеттенській в'язниці Manhattan Detention Complex. За словами адвоката В.ВАСИЛЕНКА Ріка ПАСАКРЕТИ, якого цитує The New York Post, сам по собі факт такого тривалого утримання під вартою без судового вердикту можна назвати кричущим, проте на це є певні причини, тому що справа його підзахисного виявилося дуже складною.