Журналістів затримали у лісі, який є частиною резиденції Януковича

Невідомі у камуфляжному одязі затримали знімальну групу телеканалу TVi у районі Дніпровсько-Тетерівського лісництва під Києвом під час виконання редакційного завдання.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник телеканалу.

Як повідомили у редакції TVi, знімальна група виїхала в цей район для підготовки сюжету про лісництво. Для цього журналісти на місці орендували гумовий човен, який не потребує жодних спеціальних дозволів, і попливли до лісництва. Однак невдовзі до них підпливли люди у камуфляжній формі, взяли човен журналістів на буксир і почали відвозити у невідомому напрямку.

Згодом, як повідомили на каналі, підплив інший човен, вже з представниками міліції, і зараз “відбувається з’ясування ситуації”.

Представники TVi звернулися до органів міліції та прокуратури з вимогою надати пояснення, на підставі чого журналісти були затримані невідомими особами під час виконання своїх професійних обов’язків.

Територія Дніпровсько-Тетерівського лісництва офіційно є вільною для відвідування, однак неофіційно є частиною резиденції Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.