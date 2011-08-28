«П'яний» російський журналіст віз документи по справі Тимошенко?

Затриманий у Сімферополі російський журналіст міг мати при собі важливі документи щодо газових угод між Україною і Росією 2009 року.

У суботу прес-служба кримської міліції повідомила, що в міжнародному аеропорту "Сімферополь" представники авіакомпанії "Транс-аеро" зняли з рейсу "Сімферополь-Москва" російського журналіста через сильне алкогольне сп'яніння.

Його ім'я не називають. Відомо лише, що він є шеф-редактором московської щоденної газети "The Monitoring News", зазначає Бі-Бі-Сі.

Втім російські ЗМІ розповсюдили іншу версію, згідно з якою, журналіст був тверезий, а зняття з рейсу начебто пов'язане з документами по "газовій справі" екс-прем'єра Юлії Тимошенко, які він нібито віз з собою, і які були вилучені кримськими правоохоронцями.

За даними російських медіа, ці папери стосувалися "певних важливих аспектів українсько-російського газового контракту 2009 року", які Тимошенко підписала з російським прем'єром Володимиром Путіним.

У документах буцімто пояснюються причини підписання газових домовленостей, які теперішня українська влада називає невигідними для України.

"Не виключено, що ці документи можуть бути використані у подальшому у висуненні додаткових обвинувачень проти Юлії Тимошенко", - пишуть ЗМІ.

Речник кримської міліції Ольга Кондрашова, коментуючи Бі-Бі-Сі цю інформацію, сказала, що не може ні підтвердити її, ні спростувати.

"Я не володію інформацією про це. Колеги також не повідомляли мені ні про які документи. Його з рейсу знімали представники авіакомпанії. Цей чоловік був п'яний і тому його зняли з рейсу", - сказала вона.

Представники газети "The Monitoring News", в якій працює затриманий, також інцидент не коментують. На сайті газети немає жодних повідомлень про це.

Українська правда