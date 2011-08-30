Візит Януковича до Польщі у Києві називають робочим, у Варшаві - чисто приватним

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув з робочим візитом до Республіки Польща.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України. Як очікується, у Гданську глава Української держави візьме участь у церемонії вшанування загиблих у Другій світовій війні. Також відбудеться зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Президента Республіки Польща Броніслава КОМОРОВСЬКОГО у форматі «віч-на-віч».

Як повідомив глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН, робочий візит Президента України В.ЯНУКОВИЧА до Республіки Польща відбувається на запрошення Президента цієї країни Б.КОМОРОВСЬКОГО. «Візит глави Української держави відбудеться в період головування Польщі у Європейському Союзі, відтак теми європейської інтеграції України, зокрема питання завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі з ЄС вже цього року, будуть домінуючими під час зустрічі Президентів України та Польщі», - сказав глава Адміністрації Президента.

Планується також, що глави держав обговорять стан та перспективи розвитку торговельно-економічних відносин, адже Польща є найбільшим торговельним партнером України серед країн Центрально-Східної Європи і за результатами І півріччя 2011 року займає четверте місце серед країн світу із показником зовнішньоторговельного обороту з нашою державою в 2,9 млрд. доларів США.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ під час сьогоднішньої зустрічі з главою Української держави Віктором ЯНУКОВИЧЕМ планує обговорити питання, пов’язані з арештом колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це сказав міністр канцелярії Президента Польщі Славомир НОВАК.

Він назвав візит В.ЯНУКОВИЧА до Польщі "чисто приватним", зауваживши, що Б.КОМОРОВСЬКИЙ надіслав запрошення Президентові Україну ще кілька місяців тому.

"Президент КОМОРОВСЬКИЙ часом хоче проводити дипломатію в трохи неформальний спосіб. Недавно приймав в Хелю канлцера Німеччини Ангелу МЕРКЕЛЬ з чоловіком. Тепер зустріч з Президентом ЯНУКОВИЧЕМ", - зазначив С.НОВАК, якого цитує веб-сайт польського президента.

"Ми би хотіли, аби ця дипломатія розігрувалася на різних рівнях: більш м’яко, часом трохи твердіше", - додав він.

С.НОВАК також нагадав, що у вересні у Варшаві відбудеться саміт "Східного партнерства", найбільшою країною учасницею якого є, власне, Україна.

Крім цього, за його словами, актуальною залишається тема підписання договору про Асоціацію між Україною та Євросоюзом, що активно підтримує Польща.

Тим часом, в опублікованому сьогодні матеріалі у Gazeta Wyborcza радник Президента Польщі Роман КУЖНЯР висловив думку, що арешт екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО може зірвати підписання договору про асоціацію України з Європейським Союзом у 2011 році.

Р.КУЖНЯР відзначив, що багато європейських політиків вважають справу Ю.ТИМОШЕНКО політичною. За його словами, на Заході політики несуть політично-конституційну відповідальність за свої вчинки, а не кримінальну, що має місце в Україні.

“Кримінальна справа проти ТИМОШЕНКО, яка має ознаки переслідування демократичної опозиції, є незрозумілою не лише у багатьох західноєвропейських столицях, але й у Варшаві”, - заявив він.

Радник польського Президента візначив, що офіційна Варшава сподівається на підписання договору про створення зони вільної торгівлі та Асоціацію між Україною та ЄС ще цього року, коли Польща головуватиме у Євросоюзі.

“Розвиток ситуації у Києві може зв’язати Польщі руки у цій справі. Гору можуть взяти аргументи політиків і держав, які негативно ставляться до вступу України у Євросоюз”, - написав Р.КУЖНЯР.

За його словами, у випадку непідписання договору про асоціацію розмови можуть затягтися “на чергові довгі місяці, а, може, й значно довше”.

“Здається, що влада в Києві, особливо Президент Віктор ЯНУКОВИЧ повинен враховувати таку можливість. Було б фатально, якби над Дніпром не оцінили серйозність ситуації”, - відзначив Р.КУЖНЯР.

Радник Президента Польщі висловив сподівання, що українська влада це усвідомлює та не буде «забивати гол у свої ворота».