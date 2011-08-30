Чи задоволені українці якістю шкільної освіти (опитування)

Майже половина українців (47,5%) не задоволена якістю шкільної освіти.

Такі дані були отримані експертами Інституту Горшеніна в результаті телефонного опитування на тему: «День знань в Україні».

Із цих 47,5% респондентів 24,1% обрали відповідь «повністю не задоволений», 23,4% - «скоріше не задоволений». Близько третини опитаних (33,5%) заявили, що їх влаштовує якість шкільної освіти в Україні. З них 19,3% віддали перевагу відповіді «скоріше задоволений», 14,2% - «повністю задоволений». Важко відповісти на це запитання кожному п`ятому громадянину України (19,0%).

Вважають, що за останній рік якість шкільної освіти в нашій країні ніяк не змінилася, 41,2% українців, а 32,9% вважають, що за цей період вона погіршилася. Висловили думку, що якість шкільної освіти за останній рік покращилася, 13,1% опитаних, 12,8% - важко відповісти на це запитання.

Більше половини громадян України (53,8%) зазначили, що найчастіше батьки школярів стикаються з такою проблемою, як постійні збори грошей на ремонт школи й подарунки вчителям. Наступна за значущістю проблема – придбання дорогих підручників і навчальних матеріалів (39,1%), далі йдуть байдуже ставлення педагогів до дітей (26,2%), некомпетентність вчителів (24,9%), а також низький рівень безпеки дітей у школі (23,1%). Переповнені класи вважають шкільною проблемою, що часто зустрічається, 18,3% респондентів, несучасні програми навчання – 13,3%. Важко відповісти на це запитання – 4,6% опитаних.

Половина опитаних (51,5%) вважають, що учням України потрібна єдина шкільна форма. При цьому, 37,2% із них висловили думку, що кожній школі потрібна своя форма, а 14,3% - що потрібна єдина форма для всіх шкіл у країні. Вважають, що шкільна форма не потрібна, 40,1% опитаних, а 8,4% - важко відповісти на це запитання.

Майже третина громадян України (30,1%) вважають, що підготовка школяра до нового навчального року обійдеться батькам у 1000-1500 гривень. Кожен шостий респондент висловив думку, що на підготовку одного учня до школи буде потрібно від 1500 до 3000 гривень, а 4,8% вважають, що буде потрібна сума більше 3000 гривень. При цьому майже чверть опитаних (24,2%) припустили, що батьки школяра зможуть обійтися сумою 800-1000 гривень. Вважають, що на підготовку учня до школи достатньо 500-800 гривень, 14,1% респондентів, а 7,2% вважають, що можна обійтися 300-500 гривнями. Висловили думку, що підготовка школяра обійдеться в суму, меншу 300 гривень, 2,1% опитаних, а 1,6% - важко відповісти на це запитання.

Опитування проводилося 27 - 29 серпня 2011 р., усього за випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком від 18 років, у всіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.