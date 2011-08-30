Азарову радять не стрілки переводити, а щось у філармонії міняти

Народний депутат, член політради партії «Наша Україна» Володимир КАРПУК заявляє, що прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ перекладає на Міністерство охорони здоров’я свою відповідальність за непрозору тендерну політику у сфері закупівлі ліків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», за словами В.КАРПУКА, кошти на закупівлю життєво необхідних ліків виділяють колосальні. Зокрема, для лікування онкологічних хвороб і цукрового діабету з бюджету було виділено більше 200 млн. грн., на ліки для хворих на СНІД – 160 млн. грн.

«Через непрозорі тендерні закупівлі ліки потрапляли до хворих у мізерній кількості», - зауважив В.КАРПУК.

«Звернення М.АЗАРОВА до Президента про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівництва МОЗ - це перекладання відповідальності. Адже зараз не час шукати крайніх, а потрібно змінити політику у цій сфері загалом. Варто на законодавчому рівні врегулювати усі механізми закупівель. І керівництво міністерства, і керівництво держави повинно усвідомити, що такі ліки – це ліки першої необхідності», - відзначив депутат.

В.КАРПУК констатував, що в Україні нині загрозливою є ситуація із забезпеченням ліками хворих на цукровий діабет, гемофілію та СНІД. Окрім того, люди, які мають серцево-судинні патології, потребують системного забезпечення необхідними медикаментами.

«Змінювати керівників відомств та міністерств, залишаючи при цьому всі корупційні схеми у сфері закупівлі ліків, марна справа»,- підкреслив В.КАРПУК.