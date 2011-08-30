Яворівський має надію, що два регіонали не штовхнуть на безумство всю ВР

Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності передасть на експертизу до Венеціанської комісії, в Міністерство юстиції, Інститут держави і права, у вищі навчальні заклади внесений до парламенту депутатами з Партії регіонів Сергієм КІВАЛОВИМ та Вадимом КОЛЕСНІЧЕНКОМ законопроект “Про засади державної мовної політики”, що передбачає використання регіональних мов або мов меншин нарівні з державною.

Про це повідомив народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ.

Він нагадав, що раніше вже був підготовлений схожий законопроект про мови, авторами якого були О.ЄФРЕМОВ, С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ та П.СИМОНЕНКО і «який фактично вводив у нашій країні дві державні мови».

За словами В.ЯВОРІВСЬКОГО, тоді Комітет Верховної Ради з питань культури і духовності оперативно звернувся до всіх існуючих і авторитетних у світі інстанцій, які мають право робити відповідні експертизи, і було зібрано близько 20 висновків з юридичних установ України: Ради Європи, Венеціанської комісії.

«І всі вони сказали одностайно, що законопроект загрожував державності української мови. Тому із цим законопроектом парламентарії затихли», - сказав В.ЯВОРІВСЬКИЙ.

«Тепер вони зробили нібито трошки м’якший закон. Мовляв, всюди декларується те, що державною залишається українська мова, але в тих регіонах, де мешкають 10% людей, які представляють національну меншину, вони мають право вводити так звану регіональну мову», - зазначив депутат.

В.ЯВОРІВСЬКИЙ підкреслив, що Європейська хартія щодо мов ніде не говорить про регіональні мови, а тільки про міноритарні, яким загрожує зникнення.

«Відносити російську мову до цього – це просто очевидне безумство. Через те я можу сказати, що Крим, може ще Донеччина, Луганська область, місто Харків, може ще якась частина Одещини – оце єдині регіони, де може знайтися 10% людей, які розмовляють мовою національних меншин", - зазначив політик.

Він підкреслив, що «ані в Закарпатській області, де мешкають мадяри і цигани, ані в Бессарабії, де мешкає трішки гагаузів, ані на Донеччині, де залишилося трішки греків - цих нацменшин не набереться 10%. Це будуть тільки росіяни».

«Продовжується просто атака на державну українську мову. Ніхто не має права заборонити депутатам вносити ці законопроекти. Ми у Комітеті з питань культури і духовності проробимо цю роботу. Так само відправимо на експертизу в Міністерство юстиції, Інститут держави і права, у всі наші виші, де є юридичний фах, звичайно, до Венеціанської комісії. Я сподіваюся, що ми будемо мати все-таки підтримку і на це безумство ніхто нас не штовхне», - переконаний В.ЯВОРІВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, депутати від Партії регіонів С.КІВАЛОВ та В.КОЛЕСНІЧЕНКО зареєстрували у Верховній Раді законопроект “Про засади державної мовної політики”, що передбачає використання регіональних мов або мов меншин нарівні з державною.

В законопроекті зазначається, що державною мовою України є українська, і вона обов’язково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової влади, у міжнародних договорах, у навчальному процесі в навчальних закладах.

До регіональних мов або мов меншин України, згідно з законопроектом, віднесені російська, білоруська, болгарська, вірменська, гагаузька, ідиш, кримськотатарська, молдавська, німецька, новогрецька, польська, ромська, румунська, словацька, угорська, русинська, караїмська, кримчацька мови.

Даним законопроектом передбачається, що за рішенням місцевої ради чи за результатами збору підписів в окремих випадках, такі заходи можуть застосовуватися до мови, регіональна мовна група якої становить менше 10% населення відповідної території.