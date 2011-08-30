Перебіг справи Тимошенко суперечить Європейській конвенції?

Печерський районний суд Києва надзвичайно швидкими темпами розглядає справу проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, допускаючи при цьому численні процесуальні порушення.

Про це сьогодні заявили адвокат, колишній головний прокурор Великої Британії Джері Прюс БУТІЛОВИЧ та Адміністративний директор з питань законодавства у міжнародній неурядовій організації "Х`юманітад" Майкл АПСТОУН, повідомляє сайт «Батьківщини».

«Схоже, що в суді існує якийсь нездоровий поспіх з вивченням свідчень, причому захисту не надається адекватного часу для підготовки своєї реакції», - наголосив Д.БУТІЛОВИЧ.

«Це безпрецедентно, коли судові засідання починаються рано вранці і тривають до 18-ої, 19-ої або навіть 20-ої годин вечора. Будь-хто, причетний до судових процесів, знає, що після завершення судового засідання адвокати повинні повернутись і вивчити те, що трапилось протягом цього дня, щоб підготуватись до наступного», - сказав колишній головний прокурор Великобританії.

Також, за його словами, занепокоєння викликає перешкоджання захисту викликати заявлених свідків через заборону судді, зникнення матеріалів справи, які надала прокуратура, тиск на свідків, інформація про те, як було призначено суддю на розгляд цієї справи, ненадання захисту достатнього часу для вивчення матеріалів справи тощо.

«Такі методи є процесуальними порушеннями та суперечать Європейській Конвенції з прав людини. На мою думку, вони будуть розглядатися в Європейському Суді з прав людини», - наголосив Д.БУТІЛОВИЧ.

Д.БУТІЛОВИЧ та М.АПСТОУН перебувають в Україні в складі делегації «Х`юманітад» для спостереження за судовим процесом проти Ю.ТИМОШЕНКО.