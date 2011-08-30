Міліція перехопила автобуси, на яких їхали "свободівці"

Активісти рівненської обласної організації ВО «Свобода» звернуться до міністру внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА зі скаргою на працівників місцевої міліції, які перешкоджали їм добиратися на місце відзначення 450-річчя Пересопницького Євангелія.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облорганізації «Свободи», щоб добратися у Пересопницю 29 серпня, рівненським свободівцям довелося йти пішки багатокілометровою ходою та пробиратися через кордони міліції, які залякували перевізників позбавленням ліцензії.

У повідомлення говориться, що, заблокувавши виїзд свободівцям до Пересопниці, люди в погонах почали тиснути на водіїв. Після тривалої розмови з міліціонерами водій одного з орендованих транспортних засобів повідомив пасажирам, що в мікроавтобусі знайдено неполадки, а тому він не може рухатися далі. Тому всім довелося вміститися у два мікроавтобуси, що лишилися, проте з міста виїхати не вдалося.

Свободівці кажуть, що працівники ДАІ зупинили автобуси та почали робити дивні телефонні дзвінки. Після цього власники автотранспорту дали вказівку водіям нікуди не їхати, адже їм надійшла погроза, що їх позбавлять ліцензії на перевезення, якщо автобуси поїдуть далі. Завдяки втручанню в ситуацію голови фракції ВО «Свобода» в облраді Олега ОСУХОВСЬКОГО, один автобус все ж таки вирушив до Пересипниці, але частина людей була вимушена йти пішки.