Тимошенко знову відмовилася від медогляду в СІЗО

Екс-прем`єр-міністр України, лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО в черговий раз відмовилася від проведення медичного огляду комісією від МОЗ, йдеться в повідомленні державної пенітенціарної служби.

Складено протокол, в якому зазначено, що стан здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО задовільний. Від лабораторного обстеження політик відмовилася, повторивши, що хоче здати кров особистому лікареві.

"До київського слідчого ізолятору четвертий раз прибула медична комісія Мінохоронздоров`я України з особистим лікарем і медичною сестрою Юлії ТИМОШЕНКО для проведення комісійного медичного огляду останньої. Але як і раніше від запропонованого медогляду і проведення лабораторного обстеження (зокрема, забору крові для проведення аналізу) ТИМОШЕНКО в черговий раз відмовилася, що підтверджується відповідним актом, підписаним членами комісії і довіреним лікарем і медсестрою ув`язненої", - йдеться в повідомленні прес-служби.