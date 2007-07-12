Гроші до грошей: шлюби в українській політиці

У 90-і роки ми ще майже не помічаємо династичних шлюбів. У політиці домінують люди, яким часто сприяли їх дружини і батьки дружин. У радянські часи це вважалося нормальним.

Це називалося «вигідно одружуватися»: хлопці з глибинки одружувалися з перспективними дівчатами, батьки яких потім сприяли кар`єрі зятя. Так, наприклад, трапилося, з Леонідом Кучмою: Людмила Талалаєва, з якою майбутній Президент України познайомився на початку 60-х в колгоспі, була прийомною дочкою Геннадія Туманова - головного інженера заводу «Южмаш», пізніше - Міністра середнього машинобудування СРСР. Зрозуміло, кар`єра молодого хлопчини з Чернігівщини на найбільшому оборонному підприємстві країни різко пішла вгору.

Так само різко вгору пішла кар`єра молодого історика Володимира Литвина - після одруження з дочкою одного з членів ЦК КПУ.

А ось кар`єра харківського юриста Леоніда Черновецького пішла вгору після одруження з донькою відомого тбіліського «цеховика» Степана Айвазова Аліне.

Аналогічна історія відбулася і з міністром вугільної промисловості Сергієм Тулубом, якому чимало сприяли в кар`єрі батьки його дружини Галини, впливовий грузинський рід Кіпіані.

А ось біля витоків кар`єри Олександра Ярославського - власника імперії «УкрСиб» - стояв його тесть, колишній губернатор Харківської області Олександр Масельський.

Ще один харківський високопосадовець, секретар Харківської міськради Геннадій Кернес, може пишатися тим, що він є зятем колишнього прокурора міста Києва Юрія Гайсинського.

А колишній народний депутат Станіслав Косинов шлях до парламенту (до речі, йому довелося виграти у Кернеса) проклав не в останню чергу завдяки одруженню з дочкою ректора Академії імені Ярослава Мудрого Василя Тація.

Напевно, перший гучний династичний шлюб - шлюб «на рівних» - відбувся в 1991 році. Народний депутат, директор «Южмашу» Леонід Кучма видав свою 20-річну доньку Олену заміж за 23-річного сина Голови Ради Міністрів Криму Анатолія Франчука, Ігоря. Шлюб тривав недовго і розпався через 5 років. Пізніше з Анатолієм Франчуком порідниться ще один український високопосадовець: у 2002 році міністр транспорту і зв`язку Георгій Кирпа вирішив видати свою дочку Інну за прийомного сина Анатолія Романовича, Володимира. Володимир, син рідного брата Франчука-старшого, в дитинстві втратив батьків і виховувався в домі Анатолія Романовича.

У середині 90-х стало відомо про ще один «рівний» брак: цього разу своїх дітей одружили народні депутати Петро Симоненко і Катерина Ващук.

Різниця у політичних світоглядах і в ідеологіях не стала на заваді: комуністичні ідеали Петра Миколайовича і ринкові пропозиції для села, які генерує Катерина Тимофіївна, ніяк не позначилися на відносинах між їх дітьми. Міцний шлюб Андрія Симоненка і Тетяни Ващук триває більше десяти років.

Династичний шлюб допоміг з`єднати і зміцнити колись розколотий Народний Рух України. Порівняно недавно лідер Української народної партії Юрій Костенко (що відкололася у 1999 році від Народного Руху України) одружив свого сина Ростислава з донькою лідера НРУ Бориса Тарасюка Богданою. Блок «Правиця» гострі язики вже назвали «Блоком сватів».

У серпні 2003 року спікер парламенту України Володимир Литвин видав свою дочку Олену заміж за сина відомого дніпропетровського підприємця, одного з найбільших металотрейдерів України Олександра Крейніна.

Досить активно в засобах масової інформації обговорювався шлюб дочки міністра економіки України Анатолія Кінаха Наталії з сином одного з керівників «Нафтогазу», а у минулому - народного депутата Михайла Ковалка - Олександром.

Малопомітним, без особливого шуму став шлюб доньки Президента Віктора Ющенка з Олексієм Хахльовим. Для Віталіни Вікторівни це - другий шлюб. Офіційно повідомлялося, що Віталіна і Олексій познайомилися, агітуючи за Віктора Андрійовича в засніжених поліських селах. Але в ЗМІ не згадується той факт, що Олексій - дуже близький родич Володимира Шандри (в той час - народного депутата), і не в останню чергу ця обставина послужила тому, що колишній директор маленького Славутського руберойдового заводу Шандра раптом став міністром промислової політики України.

Практично нічого не відомо про те, ким є батьки депутата Київради В’ячеслава Супруненка, але сам В’ячеслав кілька років тому одружився з дочкою Леоніда Черновецького Христиною. Зараз у Київраді засідає і брат В’ячеслава, Олександр. Хоча за наявною інформацією, батько В’ячеслава і Олександра - впливовий київський підприємець. Минулого року ще один династичний шлюб на київському рівні став предметом жвавого обговорення: голова Шевченківської районної адміністрації Києва Віктор Пилипишин видав свою доньку заміж за сина заступника Черновецького, Володимира Ялового.

Одне слово, часи змінюються, а схильність до династичних шлюбів - ні. Адже вони - елемент шоу під назвою «політика». Без них політика стає менш цікавою. З ними - перетворюється на мильну оперу.

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