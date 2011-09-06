Прес-конференція Коновалюка «Хто перешкоджає Україні на шляху в ЄС?»
У середу, 7 вересня, об 11:00 відбудеться прес-конференція народного депутата України Валерія КОНОВАЛЮКА на тему: «Хто перешкоджає Україні на шляху в Євросоюз?».
Голова підкомітету з питань планування бюджетних програм та контролю за використанням бюджетних коштів в охороні здоров'я Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я В.КОНОВАЛЮК розповість про бізнес-структури і представників вітчизняної бюрократії, які блокують виконання Указу Президента України «Про Національний план щодо виконання Плану дій з лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України».
В.КОНОВАЛЮК також повідомить про внесення поправки в законопроект №8507 «Про документи, що засвідчують особу і підтверджують громадянство України», яка наділяє громадян України правом відмовитися від біометричних документів через релігійні або якісь інші причини.
Прес-конференція відбудеться в прес-центрі Інформагентства «НАШ ПРОДУКТ».
У залі надаються послуги вільного wi-fi-доступу до Інтернет. Засідання транслюватиметься в Інтернеті в режимі онлайн на сайті організатора заходу по веб-посиланню www.ianp.com.ua/ru/online
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Адреса проведення:
м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, бізнес-центр «Вектор», корпус А, поверх 1.
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