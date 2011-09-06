Гриценко: Україна потрібна Путіну для створення імперії

«Найбільша загроза України у зовнішньому вимірі – це Росія», - заявив в ефірі програми «Свобода слова» голова партії «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата України, за його словами, нині розгортається війна проти України. «Поки що це війна торгова, енергетична, інформаційна. Однак, я не виключаю й інші способи тиску з боку Росії», - зазначив голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

Голова «Громадянської позиції» впевнений: оскільки 4 грудня в Росії відбуватимуться вибори в Думу, а у березні наступного року наш північний сусід обиратиме Президента, Володимиру ПУТІНУ треба зараз показати, що він – «збирач земель». «Зібрати Молдову вже не вийде, Азербайджан та Білорусь також. З Киргизією та Таджикистаном імперію не збудуєш, тому Україна – для них ключова», - вважає А.ГРИЦЕНКО.

Народний депутат впевнений, що РФ заметушилася тому, що для України абсолютно реальним стає погодження та підписання Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС.

«Більш як 60% громадян по всій країні підтримують європейський вимір, у парламенті понад 400 депутатів «за» рух до Європи. Віктор ЯНУКОВИЧ також не хоче йти у Митний союз, бо там він ніхто так само, як і українські олігархи. Це в Україні вони - олігархи і можуть на щось впливати, а там у кожному суб’єкті РФ таких на руб відро», - відзначив голова «Громадянської позиції».

А.ГРИЦЕНКО підкреслив: «Зараз, коли співпали інтереси і громадян, і влади, треба стати всім плече до плеча і відстояти стратегічний європейський вибір України».