”Виклики для України”: Розпочався з’їзд Народної партії Литвина

У Києві розпочався з’їзд Народної партії.

Як передає кореспондент УНІАН, планується, що голова партії Володимир ЛИТВИН виступить з програмною промовою «Виклики для України: позиція Народної партії».

Під час з’їзду буде розглянуто список претендентів у кандидати в народні депутати України від Народної партії для участі у позачергових виборах 30 вересня.

Також В.ЛИТВИН інформує про відкликання депутатів місцевих рад, обраних від Народного блоку Литвина.