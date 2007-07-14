”Виклики для України”: Розпочався з’їзд Народної партії Литвина
11:19, 14 липня 2007Політика
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Буде розглянуто список кандидатів до парламенту
У Києві розпочався з’їзд Народної партії.
Як передає кореспондент УНІАН, планується, що голова партії Володимир ЛИТВИН виступить з програмною промовою «Виклики для України: позиція Народної партії».
Під час з’їзду буде розглянуто список претендентів у кандидати в народні депутати України від Народної партії для участі у позачергових виборах 30 вересня.
Також В.ЛИТВИН інформує про відкликання депутатів місцевих рад, обраних від Народного блоку Литвина.
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