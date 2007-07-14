Третьяков підтверджує, що відмовиться від депутатської недоторканності

Народний депутат V скликання Олександр ТРЕТЬЯКОВ (“Наша Україна”) підтверджує, що відмовиться від депутатської недоторканності у разі обрання його до парламенту на позачергових виборах.

В інтерв’ю кореспонденту УНІАН він висловив переконання, що тема зняття депутатської недоторканності, ініційована Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, є важливою для суспільства. „Громадяни виступають за зняття недоторканності, і депутати повинні враховувати ці настрої суспільства”, - вважає він.

О.ТРЕТЬЯКОВ також зазначив, що депутати фракції „Наша Україна” „вже продемонстрували готовність відмовитися від недоторканності і інших пільг, коли написали заяви про складення з себе депутатських повноважень”.

Також О.ТРЕТЬЯКОВ спростував інформацію, що з’явилася в деяких ЗМІ, що він начебто найближчим часом може зайняти посаду в органах виконавчої влади. „До позачергових парламентських виборів я маю намір зосередитися виключно на роботі з розбудови єдиної партії, яку розпочало керівництво блоку „Наша Україна - Народна самооборона”, і не маю наміру працювати деінде. Чутки щодо мого можливого призначення виконуючим обов’язки глави облдержадміністрації чи Київської міської адміністрації я не коментую, і працювати до виборів ні на яких посадах у виконавчій владі не планую”, - наголосив він.

На думку О.ТРЕТЬЯКОВА, сьогодні усім народним депутатам фракції „Наша Україна” V скликання важливо зосередитися на допомозі керівництву блоку щодо розбудови єдиної партії. „Об’єднання демократичних сил в єдину потужну політичну силу підтримується суспільством, і ми мусимо врахувати настрої наших прихильників, які воліють бачити помаранчевий табір сильним і об’єднаним”, - переконаний він.

Відповідаючи на запитання про розширення своїх медіа-активів (тиждень тому медіа-холдінг „Главред-медіа”, який належить О.ТРЕТЬЯКОВУ, придбав журнал „Профіль-Україна”), він зазначив, що прагне демонструвати європейський підхід в цьому питанні. „Як акціонер я ще півтора роки тому передав акції в управління редакційному колективу. Я виступаю за прозорість у питаннях власності медіа і за цивілізовані стосунки між власником і журналістами”, підкреслив він. Також О.ТРЕТЬЯКОВ повідомив, що найближчим часом буде розширено холдинг „Главред-медіа” і до його складу увійдуть ще кілька „впливових і привабливих медіа-проектів”. “Розширення холдингу буде відбуватися публічно”, - пообіцяв він.