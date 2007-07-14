Блок Людмили Супрун пропонує Блоку Литвина об’єднатись

Блок Людмили Супрун пропонує Блоку Володимира Литвина об’єднатись для спільної участі у позачергових парламентських виборах 30 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала лідер Народно-демократичної партії Людмила СУПРУН сьогодні журналістам в кулуарах з’їзду Народної партії.

Зокрема, Л.СУПРУН зазначила, що Народно-демократична партія прийняла рішення про створення Блоку Супрун. Водночас, за її словами, НДП веде переговори про можливе об’єднання з партіями, які висловили бажання брати участь у виборах в Блоці Литвина, і в першу чергу, з Народною партією.

Л.СУПРУН не виключила, що до блоку будуть запрошуватись і інші політичні сили. «Ми проявили ініціативу про об’єднання політичних партій і громадських організацій. Народна партія визначається», - сказала вона, додавши, що ця партія взята тайм-аут для того, щоб обміркувати цю пропозицію і, на думку Л.СУПРУН, саме тому партія сьогодні проводить з’їзд, щоб почути думки однопартійців.

Вона прогнозує, що рішення буде ухвалено на наступному тижні.

Л.СУПРУН підкреслила, що необхідно об’єднувати такі політичні сили. За її словами, у програмах партій є дуже багато спільного, і немає розбіжностей, які б не можна було узгодити. Більше того, наголосила Л.СУПРУН, соціологія показує, що об’єднання Блоків Супрун і Литвина збільшує їх шанси на проходження до парламенту.

Л.СУПРУН переконана, що ці дві політичні сили у праві розраховувати на 25% голосів виборців, які на минулих виборах віддали свої голоси за політичні сили, що в результаті не потрапили до парламенту.