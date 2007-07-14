Литвин: необхідно очистити лави від тих, хто за ласий шматок зрадив партію

З’їзд Народної партії сьогодні ухвалив рішення про відкликання та дострокове припинення повноваження 36 депутатів місцевих рад, обраних за списками Народного блоку Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення було підтримано одностайно делегатами з’їзду на підставі рішень регіональних партійних організацій, оскільки ці особи не виконали передвиборчих обіцянок.

Голова Народної партії Володимир ЛИТВИН підкреслив, що необхідно очистити свої лави від тих, хто піддався на ласий шматок і посаду, зрадивши партію, за квотою якої пройшов до тієї чи іншої ради.

Крім того, що стосується кандидатів на майбутні позачергові вибори до Верховної Ради, то Народна партія має намір порадитися з українським народом щодо своїх претендентів та передвиборчої програми партії.

В.ЛИТВИН запропонував підтримати рішення Політради і Політвиконкому партії та оприлюднити претендентів до виборчого списку, щоб люди могли оцінити цих людей, висловити свої думки і вже на основі пропозиції людей прийняти остаточне рішення по списку.

В.ЛИТВИН підкреслив, що цим самим партія хоче виправити «недолугу виборчу систему», яку, за його словами, необхідно скасувати.