У Тимошенко розказали, на чому ПР вп'яте спробує «розвести народ»

«Батьківщина» вважає неприйнятною будь-яку ревізію чинного мовного законодавства, про це повідомляє прес-служба партії.

«Батьківщина» зазначає, що «крах соціально-економічної політики Віктора ЯНУКОВИЧА, повне фіаско цих «проффесорів», горе-професіоналів та псевдореформаторів спонукає Партію регіонів вкотре туманити людям голови черговою ініціативою із одержавлення російської мови». Це вже буде п’ята виборча кампанія, в якій ПР «намагатиметься розвести народ на темі російськомовності. Саме цим і вмотивовано законодавчу ініціативу «регіоналів».

На переконання «Батьківщини», новий проект – це підредагована копія попереднього законопроекту Єфремова-Симоненка-Гриневецького, який передбачав технологію повного вивільнення України від української мови, і який отримав негативні висновки з боку десятків вітчизняних наукових структур, а також був вщент розкритикований Венеціанською комісією та Верховним комісаром ОБСЄ з питань національних меншин.

Партія «Батьківщина» послідовно дотримується принципу однієї державної мови - української. Ця позиція чітко викладена і в «Десяти принципах» - заяві, яку Юлія ТИМОШЕНКО до Дня Незалежності передала з-за грат.

«Робимо це не для того, щоб принизити інші мови, - йдеться в повідомленні. - Потужна державна підтримка українській потрібна для того, щоб подолати наслідки кількасотлітньої колоніальної мовної політики, через що українська мова опинилася під загрозою поступового зникнення».

Саме тому «Батьківщина» вважає неприйнятною нав’язування офіційного статусу російській та будь-яку ревізію чинного мовного законодавства в напрямку послаблення державного сприяння відродженню української мови.

Як зазначається в повідомленні, навіть при формально державному статусі «режим В.ЯНУКОВИЧА» розгорнув справжню війну проти української мови: влада закриває україномовні школи, скорочує присутність нашої мови у вузах та інформаційному просторі. «Сотні працівників Адміністрації Президента, Кабміну, обласних та місцевих адміністрацій, більшість депутатів-регіоналів не розмовляють українською, або взагалі її не знають і не поважають. Дії В.ЯНУКОВИЧА та його оточення, навіть тих із них, хто вимушено цідить з себе українські слова, свідчать, що наша мова для них не є цінністю, яку слід берегти, примножувати та передавати нащадкам», - наголошує «Батьківщина».

На переконання соратників Ю.ТИМОШЕНКО, за таких умов кожен громадянин України мимоволі стає опозицією до новітніх валуєвих - гонителів української мови. І підтримувати рідну мову нам доводиться щодня.

«Є прості дієві речі, до яких ми вже закликали, які не вимагають жертв чи подвигів: просто купити в кіоску україномовну газету чи україномовну книгу у крамниці. Замовити на радіостанції україномовну пісню. Письмово вимагати від керівництва телеканалів збільшення частки україномовних програм. Не шкодувати грошей на кіно з україномовним дубляжем. Заходячи в крамницю з дисками, питати фільм з українською звуковою доріжкою. Нести українське слово в соціальні мережі. Інсталювати та використовувати україномовне програмне забезпечення. Зміцнювати україномовний сегмент у соціальних та пошукових мережах Інтернету. Не піддаючись мовному тиску оточення, розмовляти українською мовою. Навчати рідній мові дітей та спілкуватися з ними українською. Тільки так ми збережемо нашу рідну мову. Відповідальність за неї — на кожному з нас», - наголошує «Батьківщина».

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ та Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО зареєстрували у Верховній Раді законопроект “Про засади державної мовної політики”, що передбачає використання регіональних мов або мов меншин нарівні з державною.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що у разі прийняття законопроекту, російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27-ми) – у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, АР Крим та мм. Києві й Севастополі; кримськотатарська – в АР Крим, угорська – в Закарпатській області, румунська – в Чернівецькій. Інші мови традиційних національних меншин України отримають захист в менших адміністративно-територіальних одиницях.

Парламентський комітет з питань культури і духовності відхилив цей законопроект.