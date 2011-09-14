З 17 по 20 вересня в київському Палаці спорту (пл. Спортивна, 1, м. «Палац спорту») відбудеться перша цього сезону виставка-ярмарок «Світ хутра».

Відвідувачі виставки матимуть нагоду побачити в одному місці та порівняти продукцію кращих українських виробників і представників провідних компаній Греції, Росії, Туреччини, Китаю, Польщі та Словаччини.

На виставці-ярмарку "Світ хутра" будуть представлені шуби сучасного і класичного дизайну з нірки, соболя, рисі, шиншили, лисиці, каракуля, єнота, мутона, кролика; дублянки, головні убори, аксесуари з хутра та шкіри й ін.

Різноманітні кольори, будь-які розміри, найсвіжіші тенденції хутряної моди для жінок і чоловіків, ціна від виробника.

Час роботи виставки-ярмарку - з 11.00 до 19.00.

Тел. для довідок (044) 531-98-69.

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