«Батьківщина» збирає підписи проти пенсійної реформи

У центрі Луганська активісти партії «Батьківщина» почали збір підписів громадян під вимогою скасувати пенсійну реформу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Луганської обласної партійної організації ВО «Батьківщина».

Збір підписів проходить у наметі-громадській приймальні народного депутата Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ, який встановлено біля пам`ятника Тарасу Шевченку.

«Вся країна бачила, з якими порушеннями приймалася ця псевдореформа у Верховній Раді. Крім того, закон про пенсійну реформу суттєво погіршив соціальний стан наших громадян, чим порушив низку положень Конституції України. Необхідно в найкоротші терміни скасувати антинародну пенсійну реформу. Закликаємо всіх луганців прийти й захистити своє право на пенсію», - зазначають активісти, які постійно чергують у наметі.

Коментуючи початок акції й ухвалення закону про пенсійну реформу, голова Луганської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Ірина ВЕРІГІНА заявила, що «політики, які голосували за цей псевдозакон, переслідували лише дві мети - отримати кредит від МВФ і створити чергове МММ на базі недержавних пенсійних фондів».