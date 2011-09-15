Суд визнав 10 наметів від Тимошенко загрозою нацбезпеці

Дніпропетровський окружний адміністративний суд зобов’язав партію «ВО «Батьківщина» демонтувати інформаційні намети, встановлені у місті.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської міської організації партії.

За рішенням суду від 14 вересня, міська організація «Батьківщини» має демонтувати 10 інформаційних наметів, які впродовж місяця були встановлені в різних районах Дніпропетровська депутатами місцевих рад. Суд визнав інформаційні намети партії «масовим заходом, що загрожує національній безпеці України».

Як повідомив УНІАН керівник Дніпропетровської міської організації «Батьківщини» Максим КУРЯЧИЙ, суд, по суті, заборонив партії займатися політичною діяльністю.

«Насправді ніякої загрози національній безпеці немає, а є загроза інтересам влади, яка нехтує демократією в Україні. В інформаційних наметах люди отримують достовірну інформацію про ситуацію в країні, спілкуються з депутатами, звертаються по допомогу. А владі правда не потрібна», - вважає М.КУРЯЧИЙ.

За його словами, «Батьківщина» у рамках закону докладе всіх зусиль, щоб дніпропетровці могли вести постійний діалог з депутатами від партії та отримувати правдиву інформацію про те, що відбувається в Україні та Дніпропетровську.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня у центрі Дніпропетровська партія «Батьківщина» встановила 20 наметів, таким чином розпочавши цілодобову безстрокову акцію на підтримку екс-прем’єр-міністра, лідера партії Юлії ТИМОШЕНКО, яку за рішенням суду заарештували 5 серпня. У наметах організовано громадські приймальні депутатів від партії «Батьківщина» у місцевих радах різних рівнів та збір підписів проти арешту Ю.ТИМОШЕНКО.

12 серпня Дніпропетровський адміністративний окружний суд за позовом міськвиконкому заборонив партії встановлювати намети на площі Леніна з 00.00 13 серпня. Суд мотивував своє рішення п. 5 ст. 182 Адміністративного кодексу України «в інтересах національної безпеки та громадського порядку».

15 серпня міська організація «Батьківщини» знову встановила 21 намет.