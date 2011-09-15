Бузек назвав три пріоритети Східного партнерства

Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК вважає, що основними цілями “Східного партнерства” мають стати економічна співпраця, розвиток демократії та лібералізація візового режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент Європарламенту заявив сьогодні у Страсбурзі під час відкриття сесії Парламентської Асамблеї ЄвроНЕСТ (Європарламент – парламенти країн-учасниць “Східного партнерства”).

“Питання, пов’язані з Африкою та Близьким Сходом, зараз, як кажуть, “в моді”, однак я можу сказати, що питання східних сусідів також завжди будуть важливими для ЄС”, - наголосив Президент Європарламенту.

Він зазначив, що відкриття ринків Європи для країн “Східного партнерства” та відкриття їхніх ринків сприятимуть економічній співпраці між ЄС та східними сусідами, а відтак – і добробуту громадян в цих країнах.

Разом з тим, Є.БУЗЕК звернув увагу на важливість демократичних реформ.

“Не може бути довготривалої стабільності без демократії, без верховенства права”, - сказав він.

Третім пріоритетом “Східного партнерства” Президент Європарламенту назвав лібералізацію візового режиму.

“Відкриття кордонів для громадян. Це люди мають інтегруватися, а не уряди. І тому питання лібералізації візового режиму є дуже важливим для нас”, - сказав Є.БУЗЕК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Страсбурзі розпочала роботу перша сесія Парламентської Асамблеї ЄвроНЕСТ, в якій беруть участь депутати Європарламенту, а також парламентів п’яти країн-учасниць “Східного партнерства”: Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови та України. Депутати парламенту Білорусі поки не беруть участь в роботі Асамблеї з політичних причин.

Сьогодні депутати планують схвалити доповідь з рекомендаціями для саміту “Східного партнерства”, який відбудеться 29-30 вересня у Варшаві, резолюцію по Білорусі, а також План роботи на 2011-2012 роки.