Томенко: на противагу "Руському миру" треба захищати український

Заступник Голови Верховної Ради України Микола Томенко вважає, що сьогодні одним з головних завдань для опозиції та громадськості є захист «українського світу» в Україні.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, політик сказав, відповідаючи на запитання кримських журналістів про те, наскільки правильним з точки зору державних чи національних інтересів є спроба зробити ледь не державною ідеологією так звану концепцію «русского мира», яку нав’язують сусідні держави і яку активно підтримують багато високопосадовці в уряді України.

М.ТОМЕНКО заявив, що «це не просто шкодить національним інтересам, це ліквідовує сам сенс існування Української держави». За його словами, поки що від цього рятує тільки те, що «у владі конкурують різні стратегії: хтось будує «руський мір» і знайшов собі нового вождя замість Леніна і Сталіна в особі Патріарха КИРИЛА. Хтось будує «донецький мир» і, отримавши посаду в регіоні або в конкретному відомстві, звозить з Донецької області всіх друзів і родичів, щоби максимально монополізувати вплив на даному напрямку діяльності. А хтось будує світ для «своїх людей», намагаючись максимально використати бюджетні кошти та повноваження для родичів, компаньйонів чи власних комерційних структур».

Підсумовуючи, М.ТОМЕНКО наголосив, що саме тому, одним з пріоритетів опозиції та громадськості сьогодні є захистити український світ в Україні, хоч як би це парадоксально звучало. «Сьогодні збереження українських цінностей, української культури, української мови є одним з головних пріоритетів та одним з головних завдань, яке мусить об’єднати всі демократичні політичні партії, що позиціонують себе як українські та європейські», - підкреслив він.

Перебуваючи у Криму, заступник голови ВР планує відвідати Українську школу-гімназію у місті Сімферополі, де він презентує просвітницькі проекти Фонду «Рідна країна». Окрім того, М.ТОМЕНКО візьме участь в запису програми на телекомпанії «Чорноморка».