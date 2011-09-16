Янукович хоче знайти нові формули безпечного розвитку світу
12:49, 16 вересня 2011Політика
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Бо "час військових блоків йде в минуле"
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що час військових блоків йде в минуле і потрібно вирішувати питання безпеки за допомогою інших інституцій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на 8-му форумі Ялтинської європейської стратегії в Лівадії (Ялта, Крим)
«Очевидно, що час вирішення питань безпеки на основі блоків і окремих регіональних альянсів потроху йде в минуле. Ми живемо в постблоковому світі й мусимо знайти нові формули його безпечного розвитку», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Глава держави відзначив також необхідність збільшення впливу в системі міжнародної безпеки таких організацій, як ООН і ОБСЄ.
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