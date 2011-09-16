Янукович хоче знайти нові формули безпечного розвитку світу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що час військових блоків йде в минуле і потрібно вирішувати питання безпеки за допомогою інших інституцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на 8-му форумі Ялтинської європейської стратегії в Лівадії (Ялта, Крим)

«Очевидно, що час вирішення питань безпеки на основі блоків і окремих регіональних альянсів потроху йде в минуле. Ми живемо в постблоковому світі й мусимо знайти нові формули його безпечного розвитку», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави відзначив також необхідність збільшення впливу в системі міжнародної безпеки таких організацій, як ООН і ОБСЄ.