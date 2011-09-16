Солана вважає необхідним звільнити Тимошенко, і негайно

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки (1999-2009 рр.) Хав‘єр СОЛАНА вважає за необхідне звільнити з-під варти екс-прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Лівадії, де проходить 8-й форум Ялтинської міжнародної стратегії.

«Чи повинна вона бути звільнена з в`язниці? Мені здається, так, і негайно. Вона повинна бути вільна від цих звинувачень, щоб це не заважало їй бути політиком», - сказав Х.СОЛАНА.

Він упевнений, що до політиків не можна ставитися як до злочинців.

«Ми не повинні сприймати таку річ як криміналізація тих питань, які є політичними. Якщо ми це зробимо, я не знаю, хто залишиться на волі і ухвалюватиме рішення, наслідки яких можуть бути як негативними, так і позитивними. Якщо результат хороший – він нагороджується. Якщо поганий – то він карається», - сказав Х.СОЛАНА.