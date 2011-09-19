Луценко обматюкав прокурора у залі суду

Адвокат колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА Олексій БАГАНЕЦЬ звинувачує Міністерство охорони здоров’я, Генеральну прокуратуру України та Державну пенітенціарну службу у відмові надати його підзахисному медичну допомогу.

Як передає кореспондент УНІАН, після відмови судді Печерського райсуду Києва Сергія ВОВКА змінити Ю.ЛУЦЕНКУ міру запобіжного захисту і звільнити його з-під варти О.БАГАНЕЦЬ зачитав клопотання, у якому йшлося про порушення МОЗ та пенітенціарною службою права Ю.ЛУЦЕНКА на отримання медичної допомоги. Адвокат просив суд надати Ю.ЛУЦЕНКУ дозвіл на лікування у стаціонарі.

Після оголошення документа прокурор Антон ЗІНЧЕНКО заявив, що це клопотання не може бути задоволене, оскільки МОЗ зараз проводить обстеження стану здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА, але висновків ще немає.

Проте сам Ю.ЛУЦЕНКО під час промови А.ЗІНЧЕНКА обурено вигукнув: «Цього не можна терпіти, це брехня, ЗІНЧЕНКО твою мать… курва»...»

Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що прокуратура має всі результати попередніх обстежень стану його здоров’я, в яких вказано діагноз - «цироз печінки». На думку Ю.ЛУЦЕНКА, прокуратура не хоче надати медикам можливість лікувати його. За словами екс-міністра, представники обвинувачення мають намір постійно призначати обстеження замість лікування.

«Я не довіряю цим брехливим прокурорам», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Крім того, у суперечку втрутилась дружина Ю.ЛУЦЕНКА Ірина, яка також наголосила, що прокурори говорять неправду про стан здоров’я її чоловіка. «Ви скоти і падлюки. Бог є на світі, і він вас накаже», - сказала І.ЛУЦЕНКО, заплакала і пішла із зали судових засідань.

У свою чергу, прокурор заявив, що О.БАГАНЕЦЬ своїм клопотанням хоче поставити під сумнів висновок МОЗ, якого ще немає.

«Генеральна прокуратура не хоче звертати уваги на діагноз, я не прошу мене випускати (з СІЗО - УНІАН), я прошу мене лікувати… Мене тіпає від того біжучого рядка по телевізору про стан мого здоров’я… Я не хочу, щоб ці морди віщали про моє здоров’я. Хто такі ці мордовороти, щоб оцінювати стан мого здоров’я», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

Після цього суд пішов до нарадчої кімнати для розгляду клопотання захисту.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО із грудня минулого року знаходиться в Лук’янівському СІЗО. За час арешту він переніс тривале голодування, оголошене ним на знак протесту після рішення суду вкотре продовжити термін його ув`язнення. Після голодування стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА погіршився.

1 вересня дружина Ю.ЛУЦЕНКА Ірина повідомила, що екс-міністр потребує термінового лікування, оскільки у нього виявлено цироз печінки.

Печерський районний суд Києва 13 вересня дав дозвіл на дообстеження колишнього міністра за межами СІЗО.

Екс-міністра 15 вересня вивозили із СІЗО до Київського міського діагностичного центру для проведення фахівцями Міністерства охорони здоров`я Україна колегіального дообстеження стану його здоров`я. Наразі стан здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА медичними працівниками визначається як задовільний, поінформували в пенітенціарній службі. Він продовжує перебувати під наглядом медперсоналу Київського СІЗО.