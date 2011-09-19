Власенко: через стінку з Тимошенко - відкрита форма туберкульозу

Київ. 19 вересня. УНІАН. Народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО заявляє про нові загрози здоров`ю екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яка вже 49 днів утримується в Лук`янівському СІЗО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ВЛАСЕНКО заявив журналістам біля Лук`янівського СІЗО.

«У п`ятницю нам стало відомо, що практично через стінку від камери Юлії Володимирівни знаходиться медична частина слідчого ізолятору, в якій перебувають люди, - наскільки нам стало відомо - з відкритою формою туберкульозу. Це ставить під велику загрозу життя і здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, у Ю.ТИМОШЕНКО зараз ослаблене здоров`я через нестандартні симптоми, а також через застуду, що супроводжується високою температурою.

С.ВЛАСЕНКО також додав, що до екс-прем`єра, як і раніше, не пускають особистого лікаря та медсестру, щоб взяти аналіз крові.

«Медичну допомогу, якщо я не помиляюся, вже протягом 28 днів вона не отримує, їй відмовляють у задоволенні її законної вимоги», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, вперше захист Ю.ТИМОШЕНКО заявив про погіршення стану її здоров`я й попросив Печерський райсуд допустити до неї в СІЗО лікаря вранці 18 серпня. Після цього адвокати і сама Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово вимагали допустити до неї особистого лікаря, однак суд не надавав відповідних дозволів. Натомість екс-прем’єр відмовлялась від проведення обстеження комісією Міністерства охорони здоров’я.

15 вересня С.ВЛАСЕНКО заявив, що стан здоров’я екс-прем’єр різко погіршився й у неї спостерігається підвищена температура.