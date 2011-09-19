Опозиція вимагає підвищити прожитковий мінімум та зарплати

Опозиція наполягає на розгляді Верховною Радою законопроекту про збільшення розмірів прожиткового мінімуму та зарплати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це заявив член фракції «БЮТ-Батьківщина», міністр соціальної політики опозиційного уряду Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що опозиція наполягає на включенні до порядку денного роботи парламенту та терміновому розгляді у середу законопроекту №9177 про збільшення розміру прожиткового мінімум та зарплати.

За словами автора документу А.ПАВЛОВСЬКОГО, пропонується, зокрема, з січня 2012 року встановити мінімальну пенсію у розмірі 1,2 тис. грн. та мінімальну зарплату у розмірі 1506 грн.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ зазначив, що законопроект має бути ухвалений терміново, до ухвалення проекту держбюджету-2012, розгляд якого заплановано на четвер.

Він також переконаний, що проурядова більшість підтримає цей законопроект, оскільки він повністю відповідає передвиборчим обіцянкам Президента та спрямований на покращення соціальних стандартів з урахуванням інфляції та росту цін на продукти харчування.