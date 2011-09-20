Після «чоловічої» розмови з афганцями регіонали вирішили допрацювати закон

Верховна Рада України цього тижня не ухвалюватиме в цілому закон про виконання рішень судів, яким скасовуються пільги для значної кількості категорій громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ після переговорів з представниками воїнів-афганців, які протестують під парламентом.

«У нас відбулася дуже складна розмова з нашими колегами з громадських організацій. Розмова була емоційною і місцями навіть чоловічою… Ми домовилися з нашими колегами, що попрацюємо над цим законопроектом і на цьому тижні ми його ухвалювати остаточно не будемо», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Він запевнив, що в остаточному варіанті закону буде передбачено, що ті категорії громадян, які отримували пільги, отримуватимуть їх і надалі.

Лідер фракції Партії регіонів повідомив, що з воїнами-афганцями була досягнута домовленість створити робочу групу за участю представників виконавчої влади, законодавчої та громадських організацій для доопрацювання цього законопроекту.

«Ми переговорили з першим віце-прем’єром Андрієм КЛЮЄВИМ і домовилися, що створимо робочу групу, в яку увійдуть представники уряду і її очолить Сергій ТІГІПКО», - сказав О.ЄФРЕМВ.

Він висловив сподівання, що протягом двох тижнів буде напрацьований спільний законопроект, який влаштовуватиме всі сторони.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні урядовий проект Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (№9127).

Даним законопроектом, по суті, скасовується ряд пільг для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Також передбачається скасувати ряд пільг для тих громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, медичним та фармацевтичним працівникам, учасникам бойових дій та особам, прирівняних до них.

Крім того, законопроектом передбачено скорочення пільг для учасників війни та ветеранів праці, а також особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.