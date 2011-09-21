Тепер адвокат Тимошенко лякає пресу туберкульозом

Адвокат екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ПЛАХОТНЮК не виключає, що його підзахисна в умовах СІЗО може захворіти на туберкульоз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПЛАХОТНЮК заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам біля приміщення Печерського районного суду Києва.

«Справа у тому, що ймовірність захворювання на туберкульоз існує, І більше того, були випадки, коли навіть самі працівники СІЗО, які виконували свої службові обов’язки в слідчому ізоляторі, помирали. Тобто, від цього не застраховані навіть працівники слідчого ізолятору. А враховуючи неспростовний факт, що жінка з СІЗО померла від туберкульозу, враховуючи, яким чином він розповсюджується та ймовірність, така загроза існує для будь-кого, хто перебуває в Київському СІЗО», - сказав О.ПЛАХОТНЮК.

Як повідомляв УНІАН, вперше захист Ю.ТИМОШЕНКО заявив про погіршення стану її здоров`я й попросив Печерський райсуд допустити до неї в СІЗО лікаря вранці 18 серпня. Після цього адвокати і сама Ю.ТИМОШЕНКО неодноразово вимагали допустити до неї особистого лікаря, однак суд не надавав відповідних дозволів. Натомість екс-прем’єр відмовлялась від проведення обстеження комісією Міністерства охорони здоров’я.

15 вересня захисник Ю.ТИМОШЕНКО народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що стан здоров’я екс-прем’єр різко погіршився й у неї спостерігається підвищена температура.

19 вересня С.ВЛАСЕНКО заявив: «У п`ятницю нам стало відомо, що практично через стінку від камери Юлії Володимирівни знаходиться медична частина слідчого ізолятору, в якій перебувають люди, - наскільки нам стало відомо - з відкритою формою туберкульозу. Це ставить під велику загрозу життя і здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО».

Того ж дня Державна пенітенціарна служба України спростувала заяви про те, що Ю.ТИМОШЕНКО утримується у камері поруч із медичною частиною СІЗО, в якій утримуються ув’язнені, хворі на відкриту форму туберкульозу.