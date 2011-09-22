Суди над опозицією можуть перешкодити євроінтеграції України

Секретар Венеціанської комісії Томас МАРКЕРТ висловлює стурбованість, що судові процеси над представниками опозиції в Україні можуть перешкодити інтеграції України до Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Т.МАРКЕРТ сказав на прес-конференції у Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, для будь-якої країни, де відбуваються судові процеси проти представників опозиції, це питання завжди є чутливим. Т.МАРКЕРТ зазначив, що такі судові процеси відбуваються лише тоді, коли країна повністю переконана в тому, що її судоустрій є незалежним і об’єктивним.

«Я також стурбований тим, що такі судові процеси можуть перешкодити процесові інтеграції України до Європи, оскільки багато європейських країн і європейських інституцій мають дуже жорстку позицію з приводу цих справ», - сказав він.