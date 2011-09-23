ВР відмовилася скасувати перевірку ЗМІ під час виборів

Верховна Рада України відмовилася ухвалити закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони проведення перевірок засобів масової інформації у період передвиборної агітації».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту проголосували лише 125 народних депутатів з 356 зареєстрованих в сесійній залі.

Не голосували за ухвалення закону фракції КПУ та Партії регіонів.

Проект передбачав, що у період передвиборної агітації засіб масової інформації будь-якої форми власності не може бути об’єктом перевірки органами і посадовими особами, уповноваженими законами здійснювати державний нагляд (контроль) за такими господарюючими суб`єктами, за винятком деяких випадків.