ВР відмовилася скасувати перевірку ЗМІ під час виборів
За закон не голосували КПУ та ПР
Верховна Рада України відмовилася ухвалити закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони проведення перевірок засобів масової інформації у період передвиборної агітації».
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту проголосували лише 125 народних депутатів з 356 зареєстрованих в сесійній залі.
Не голосували за ухвалення закону фракції КПУ та Партії регіонів.
Проект передбачав, що у період передвиборної агітації засіб масової інформації будь-якої форми власності не може бути об’єктом перевірки органами і посадовими особами, уповноваженими законами здійснювати державний нагляд (контроль) за такими господарюючими суб`єктами, за винятком деяких випадків.