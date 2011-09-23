Адвокат побачив покращення здоров’я Тимошенко - є «блиск в очах»

Стан здоров’я екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО дещо покращився.:

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив її адвокат Микола СІРИЙ:

«Я в останнє був у неї у вівторок. І, як мені здалося, стан здоров’я її трошки краще – блиск в очах, і трошки такий кращий настрій», - сказав він.

У свою чергу, присутній на прес-конференції народний депутат України Сергій СОБОЛЄВ назвав цинізмом заяви Пенітенціарної служби України про те, що Ю.ТИМОШЕНКО призначено якесь спеціальне харчування.

«Ця заява представників сторони, яка утримує пані ТИМОШЕНКО, виглядає цинічно», - сказав він, зауваживши, що з огляду на ті умови, які він побачив під час відвідування в СІЗО, стверджувати про якісь можливі зміни харчування ув’язнених «є великими цинізмом».