Польський експерт: якщо Тимошенко посадять - Україні не буде місця в ЄС

Польський дисидент, активіст руху «Солідарність», засновник і головний редактор «Газети Виборчої» Адам МІХНІК прогнозує вкрай негативну реакція і Польщі і Європи в цілому на можливе ув’язнення екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це він сказав під час 18-го Міжнародного «Форуму видавців у Львові».

«Це просто деструкція демократичного ладу - якщо притягують до кримінальної відповідальності людину, яка раніше була при владі, за її політичні рішення. Адже ТИМОШЕНКО не звинуватили в корупції. Це скандал абсолютний, стовідсотковий. І це може стати катастрофою для української політики і для іміджу України у світі»», - наголосив А.МІХНІК.

Він назвав арешт Ю.ТИМОШЕНКО «помилкою президента Віктора ЯНУКОВИЧА».

«Потрібно розуміти, що країна належить усім - не тільки переможцям. І чому я кажу, що ЯНУКОВИЧ зробив велику помилку? Тому що він сказав: так можна. І нова влада може і його посадити у в`язницю. А це вже буде похорон демократії. Мене в Польщі дуже часто лаяли, що я захищав комуністів - навіть тих, які тримали мене у в`язниці. А я відповідав: я захищаю не комуністів, я захищаю демократію», - пояснив А.МІХНІК.

За його словами, якщо Ю.ТИМОШЕНКО посадять, то реакція Польщі та Європи буде негативною.

«Якщо тут буде така демократія, де садять супротивників, - для такої країни не буде місця в Європі. Це буде лукашенкізація країни. Взагалі, європейські спостерігачі відзначають, що демократія і свобода слова в Україні згортаються...», - констатував головний редактор «Газети Виборчої».