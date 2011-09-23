Соболєв: У справі Тимошенко лише один вихід, інакше - війна

Народний депутат України Сергій Соболєв (фракція БЮТ-Батьківщина) вважає, що судовий процес над екс-прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО має завершитися виправдувальним вироком.

Про це С.СОБОЛЄВ сказав на прес-конференції в УНІАН.

Він зазначив, що для чинної влади України єдиним шляхом завершення судового процесу над Ю.ТИМОШЕНКО є закриття порушеної проти неї кримінальної справи.

"Без сумніву, ця справа, найкращий спосіб, щоб вона закінчила своє існування виправдувальним вироком в межах України, бо якщо ця справа далі потрапляє в Страсбург (до Європейського суду з прав людини), я думаю, що цей процес вже буде не процесом "Тимошенко проти України", а це буде процес "Тимошенко проти Януковича", бо тут відповідати за все буде особа, яка давала прямі вказівки і на затримання, і на арешт, і на відкриття кримінальної справи", - сказав С.СОБОЛЄВ.

Народний депутат переконаний, що за умови дотримання національного законодавства суд має винести виправдувальний вирок щодо Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки йдеться не про економічний злочин, а про політичне переслідування. "Я не уявляю, що за 20 років незалежності що можна зробити з усіма прем’єрами і президентами цієї держави, які довели ціну на газ із 17 доларів за тисячу кубічних метрів до тієї ціни, яка є на сьогодні. Фактично перше ж рішення, коли ціна піднялася до 50 доларів, а фактично сягнула втричі з попередньої 17-доларової межі, фактично під пряму відповідальність підпадає, як мінімум, три прем’єри і два президенти", - пояснив він.

С.СОБОЛЄВ підкреслив, що не можна пов`язувати завершення справи Ю.ТИМОШЕНКО із запропонованою владою декриміналізацією економічних злочинів. "Одна справа – це декриміналізація злочинів, пов’язаних з контрабандою, з несплатою податків, і можна цей перелік далі продовжувати, інша справа – кола декриміналізація відбувається політичної статті, бо відповідальність прем’єр-міністра, до речі, як і першого віце-прем’єр-міністра за колегіальні рішення уряду в принципі не можливі ні в кримінальному, ні в цивільному процесі", - пояснив народний депутат.

"Моє глибоке переконання: ця справа має лише один шлях до вирішення. Всі інші шляхи – це фактично відкриття війни в Україні, причому це вже не війна між опозицією і більшістю, не війна між політиками, які сьогодні знаходяться при владі або в опозиції. Це фактично відкриття процесу, який стає безперервним на десятиліття. Я думаю, що в цьому не зацікавлена, перш за все, ця влада, і тому я переконаний, що вирішення цієї справи полягає лише в одному – ця справа повинна бути негайно припинена", - резюмував С.СОБОЛЄВ.