Могильов буде заохочувати ДАІ за штрафування авто з номерами ВР?

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ готовий заохочувати співробітників ДАІ за штрафування автомобілів з номерами Верховної Ради, водії яких порушили правила дорожнього руху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час «гарячої лінії» в редакції газети «Комсомольская правда в Украине».

За словами міністра, номерні знаки серії ВР видаються Державтоінспекцією тільки за письмовим зверненням Верховної Ради для автомобілів народних депутатів.

«На жаль, протягом багатьох років у нас склався стереотип, що краще їх не чіпати. Але ми усім співробітникам ДАІ говоримо, що «крутих» номерів немає, немає «козирних» або «мажорних» - зупинці підлягає будь-якій автомобіль з будь-якими номерами», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

На уточнююче запитання про те, чи повинен співробітник ДАІ зупиняти автомобіль з номером ВР, міністр відповів: «Так точно. Більше того, якщо він (інспектор ДАІ) таке зробить, я його ще і заохочу».