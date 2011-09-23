Могильов: давайте не ліпитимемо до цієї справи футболки

Порушення кримінальної справи за незаконне використання товарного знаку компанією ProstoPrint не має ніякого відношення до футболок «Спасибо жителям Донбасса».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час «гарячої лінії» в редакції газети «Комсомольская правда в Украине» міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.

«Там порушено справу за незаконне використанню товарного знаку. Тому давайте не ліпитимемо до цієї справи футболки», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня працівники Київського УБОЗ провели обшук в офісі столичної компанії ProstoPrint з виробництва футболок з різними написами.

Правоохоронці заявили, що обшук пов`язано з розслідуванням справи про підробку сувенірної продукції до Євро-2012.

Деякі інтернет-видання пов`язували обшук у компанії з випуском нею футболок з написом «Спасибо жителям Донбасса...».

У Центрі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України у місті Києві відзначили, що зазначені дії працівників міліції «жодним чином не пов`язані з випуском цією організацією футболок з написом, який згадувався в публікаціях в інтернет-мережі».

15 вересня на Майдані Незалежності, біля Головпоштамту, співробітники спецпідрозділу міліції «Беркут» вилучили у продавців футболки з написами «Спасибо жителям Донбасса» і «Кровосісі».