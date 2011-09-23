Партія регіонів сподівається на перемогу «Єдиної Росії» на майбутніх виборах до Державної Думи Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заступник голови Партії регіонів, перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сказав під час виступу на XII з`їзді «Єдиної Росії» в Москві.

«Україна як ніхто інший зацікавлена у стабільному політичному і суспільному розвитку Росії. Ми сподіваємося, що партія «Єдина Росія» - давній і надійний партнер Партії регіонів - отримає переконливу перемогу на майбутній парламентських виборах», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він зазначив, що представники Партії регіонів своїми очима побачили процес оновлення «Єдиної Росії» - це й рекордна кількість учасників з`їзду, проведення праймеріз у дусі справжнього змагання.

Він вважає, що Партія регіонів візьме на озброєння найкраще з досвіду російських друзів.

«Ми в Україні уважно стежимо за успіхами нашого братерського російського народу в побудові сучасного процвітаючого суспільства. Ми бачимо своїми очима, як модернізується економіка Росії, як неухильно зростає добробут її народу. При цьому ми чітко усвідомлюємо, що провідна, ключова роль ц досягненні цих успіхів належить партії «Єдина Росія», - сказав А.КЛЮЄВ.

За його словами, будь-яка правляча партія, щоб бути успішною, має не просто йти в ногу з часом, а і на кілька кроків випереджати суспільний розвиток.

Він упевнений, що успіх «Єдиної Росії» пояснюється тим, що вона стала рушійною силою процесів модернізації Росії, її економіки і суспільних відносин.

А.КЛЮЄВ побажав «Єдиній Росії» подальших успіхів на політичному полі РФ.