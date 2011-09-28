Тимошенко «вирубала» аудіоапаратуру у залі суду

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО намагалася завадити частковій аудіофіксації судового процесу у кримінальній справі, порушеній проти неї.

Як передає кореспондент УНІАН, під час дебатів, які відбуваються в Печерському райсуді Києва, Ю.ТИМОШЕНКО від’єднала дріт від аудіопристрою, який розміщений на столі її захисту і здійснює аудіозапис. Аналогічний пристрій стоїть і на столі представників прокуратури та цивільного позивача.

Після цього секретар Печерського райсуду підійшов до столу представників Ю.ТИМОШЕНКО і знову з’єднав дроти.

В свою чергу суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ зробив зауваження Ю.ТИМОШЕНКО.

«Ви від’єднали прилад технічної фіксації. Такі дії є неприпустимі», - сказав Р.КІРЄЄВ, нагадавши, що здійснюється аудіофіксація цього процесу.

Ю.ТИМОШЕНКО, в свою чергу, пояснила такі свої дії небажанням, аби її розмови з адвокатами були зафіксовані на аудіоплівку.