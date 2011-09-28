Студентка, яка вдарила квітами Табачника, вирішила піти з Могилянки

Студентка Дарина СТЕПАНЕНКО, яка вдарила квітами міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА, вирішила піти з Національного університету “Києво-Могилянська академія”.

Про це повідомляє сайт братства Св.Луки, членом якого є Д.СТЕПАНЕНКО.

Згідно з повідомленням, 29 вересня вона має намір забрати документи з університету. «Університет недостойний того, щоби вручати мені диплом», - заявила Д.СТЕПАНЕНКО.

Як повідомлялося, 22 вересня в Києві на Форумі міністрів освіти європейських країн «Школа XXI сторіччя: Київські ініціативи» 17-річна студентка Києво-Могилянської академії Дарина СТЕПАНЕНКО вдарила букетом квітів Д.ТАБАЧНИКА.

Її затримали, але незабаром відпустили.

Президент НаУКМА Сергій КВІТ назвав вчинок студентки провокацією проти університету. 26 вересня на нараді керівництва Могилянки та представників студентських організацій було ухвалене рішення позбавити Д.СТЕПАНЕНКО університетського диплома, вручення якого передбачено корпоративною угодою, а вручити їй лише диплом державного зразка, однак пізніше С.КВІТ заявив, що студентка не буде покарана.